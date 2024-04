Ligue 1 : Pape Guèye pourrait quitter l’OM à la fin de la saison

Le dossier Pape Gueye fait causer dans la cité phocéenne. L’avenir du milieu de terrain sénégalais semble s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Après l’échec des négociations pour une prolongation de contrat, Guèye est désormais sur le point de quitter le club à la fin de la saison. Alors que l’AS Monaco fait visiblement partie des prétendant sérieux pour l’accueillir, une nouvelle possibilité émerge avec l’intérêt manifesté par Villarreal.



Marcelino, l’entraîneur de Villarreal et éphémère coach de l'Olympique de Marseille en début de saison, n’a pas oublié les qualités de l’international sénégalais. Selon le quotidien sportif AS, les dirigeants du club espagnol envisagent de soumettre une offre à Gueye. L'idée serait de compenser un possible départ d’Etienne Capoue, dont le contrat arrive également à échéance en juin.



Pape Gueye, qui a disputé 109 matchs sous les couleurs de l’OM, a connu une saison compliquée, marquée par une longue suspension. Il n’a participé qu’à 9 rencontres cette saison, mais cela n’a pas entamé l’intérêt que lui portent d’autres clubs européens.



En tout cas une chose est sûre, voire Pape Gueye rejoindre librement Villarreal de Marcelino, pourrait clairement donner des aigreurs d'estomac à Pablo Longoria.



L'Olympique de Marseille qui traverse de nouveau une zone de turbulences, pourrait bien terminer la saison sans ticket pour l'Europe. Battu par le LOSC lors de la 28ème journée de Ligue 1, le club phocéen ne pointe qu'à la 8ème place du championnat. Pire, l'OM voit revenir l'Olympique Lyonnais dans ses rétroviseurs.



Ça serait un sacré camouflet pour Pablo Longoria de voir l'OL terminer devant au classement, alors que le club rhodanien a longtemps été au fond du trou.