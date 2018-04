Ligue 1 : Résultats, classement et meilleurs buteurs de la 19ème journée

Ligue 1 sénégalaise : classement 19ème journée Rang Equipes Points Journées +/- buts 1 Génération-Foot 33 16 20 2 Jaraaf 32 17 10 3 Sonacos 32 17 06 4 Douane 29 18 04 5 Stade de Mbour 27 17 08 6 Teungueth 27 18 03 7 Ndiambour 25 17 02 8 Mbour PC 24 17 02 9 Linguère 24 18 -04 10 Casa-Sport 23 17 04 11 Dakar SC 22 18 03 12 Diambars 18 17 -03 13 NGB 17 17 -09 14 Guédiawaye 07 18 -23 15 USO 03 12 -19

La Ligue 1 sénégalaise a bouclé ce lundi sa 19journée. Jaraaf a remporté son match face à Mbour PC (3-1). Pape Youssou Paye a ouvert le score à la 15e mn avant qu’Albert Diène (34e) et Alioune Beugny Tendeng (79e) ne porte le nombre de buts à 3. Avec cette victoire Jaraaf obtient 32 points soit un de moins que le leader Génération-Foot.Dakar Sacré-Cœur a aussi fait une bonne opération à l’occasion de cette 19journée en allant battre à Mbour Stade de Mbour sur la marque (4-1).Casa Sports (1-0) Génération FootNdiambour (2-0) US OuakamJaraaf (3-1) Mbour PCLinguère (0-0) DiambarsGuédiawaye FC (0-2) AS DouanesStade de Mbour (1-4) Dakar Sacré CœurNiary Tally (1-0) Teungueth FCExempté : Sonacos10 buts : Yankuba Jarju (GF)10 buts : Thierno Thioub (Stade de Mbour)09 buts : Moustapha Name (AS Douane+2)09 buts : Amadou Dia Ndiaye (Génération-Foot)09 buts : Pape Meissa Ba (DSC)07 buts : PA Omar Job (Diambour)06 buts : Youssou Badji (Casa-Sport)05 buts : Youssou Badji (Cas-Sport)05 buts : Benoit Toupane (Mbour PC)