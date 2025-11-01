Ligue 1 : Teungueth FC et l’US Gorée se neutralisent pour l’ouverture de la saison

Le championnat de Ligue 1 a débuté ce samedi 1er novembre 2025. Pour le match d’ouverture, Teungueth FC et l’US Gorée se sont neutralisés (0-0) au stade Ngalandou Diouf, pour le compte de la nouvelle saison.



Les sept autres rencontres de cette journée initiale se joueront le dimanche 2 novembre. Au stade municipal de Ngor, le Jaraaf fera face au défi de HLM Dakar.



Au stade Alassane Djigo, l'AS Pikine accueille les Requins de l'US Ouakam.



Au stade de Yoff, l'autre club de la banlieue, Guédiawaye FC, sera l'hôte de Dakar Sacré-Cœur tandis que le promu Stade Mbour recevra la Linguère au stade Caroline Faye.



Le promu l'ASC Cambérène sera en déplacement au stade Aline Sitoe Diatta, fief du Casa Sports. Wally Daan FC affrontera Génération Foot, au stade Lat Dior tandis que la Sonacos offrira l'hospitalité à AJEL Rufisque.







Programme de la première journée





Samedi 1er novembre 2025



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC / US Gorée (0-0)







Dimanche 2 novembre



Stade municipal de Ngor



17h 00 Jaraaf / ASC HLM



Stade Aline Sitoe Diatta



17h 00 Casa Sport / AS Camberene



Stade municipal de Yoff



17h 00 Dakar Sacré-Cœur/ Guediawaye FC



Stade Alassane Djigo



17h 00 AS Pikine/ US Ouakam



Stade Caroline Faye



17h 00 Stade de Mbour / Linguère



Stade Ely Manel Fall



17h 00 SONACOS/ AJEL Rufisque



Stade Lat Dior



17h 00 Wally Daan / Generation Foot





