PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ligue 1 : Teungueth FC et l’US Gorée se neutralisent pour l’ouverture de la saison
Le championnat de Ligue 1 a débuté ce samedi 1er novembre 2025. Pour le match d’ouverture, Teungueth FC et l’US Gorée se sont neutralisés (0-0) au stade Ngalandou Diouf, pour le compte de la nouvelle saison.
 
Les sept autres rencontres de cette journée initiale se joueront le dimanche 2 novembre. Au stade municipal de Ngor, le Jaraaf fera face au défi de HLM Dakar. 
 
Au stade Alassane Djigo, l'AS Pikine accueille les Requins de l'US Ouakam. 
 
Au stade de Yoff, l'autre club de la banlieue, Guédiawaye FC, sera l'hôte de Dakar Sacré-Cœur tandis que le promu Stade Mbour recevra la Linguère au stade Caroline Faye. 
 
Le promu l'ASC Cambérène sera en déplacement au stade Aline Sitoe Diatta, fief du Casa Sports. Wally Daan FC affrontera Génération Foot, au stade Lat Dior tandis que la Sonacos offrira l'hospitalité à AJEL Rufisque.



Programme de la première journée
 

Samedi 1er novembre 2025
 
Stade Ngalandou Diouf
 
Teungueth FC / US Gorée (0-0)
 


Dimanche 2 novembre
 
Stade municipal de Ngor
 
17h 00 Jaraaf / ASC HLM
 
Stade Aline Sitoe Diatta
 
17h 00 Casa Sport / AS Camberene
 
Stade municipal de Yoff
 
17h 00 Dakar Sacré-Cœur/ Guediawaye FC
 
Stade Alassane Djigo
 
17h 00 AS Pikine/ US Ouakam
 
Stade Caroline Faye
 
17h 00 Stade de Mbour / Linguère
 
Stade Ely Manel Fall
 
17h 00 SONACOS/ AJEL Rufisque
 
Stade Lat Dior
 
17h 00 Wally Daan / Generation Foot
 

 
Moussa Ndongo

Samedi 1 Novembre 2025 - 21:16


