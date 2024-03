Ligue 1 : Teungueth FC reprend les commandes, Guédiawaye FC se rapproche

Après avoir perdu le fauteuil de leader lors de la précédente journée suite à une défaite à domicile contre Guédiawaye FC (4-3), Teungueth FC (34 pts) a repris les commandes en battant (0-2) Dakar SC, jeudi 28 mars 2024, au stade Alassane Djigo, comptant pour la 18e journée de Ligue 1.

Teungueth FC est devenu leader de la Ligue 1, suite à une importante victoire décrochée sur la pelouse de Dakar SC (0-2).



Le Jaraaf de Dakar a flanché dans son duel à distance contre Teungueth FC. Les Médinois invaincus, qui font le yoyo entre matchs nuls et victoires, tenus en échec par les Huiliers de la Sonacos (0-0), qui accroissent leur invincibilité main- tenant à 10 matchs.



Du coup, les Rufisquois du TFC en ont profité pour battre avec autorité les Sicapois de DSC (0-2), avec des buts de Youssoupha Sayang et Sidy Sow. TFC (1er, 34 pts) devance le Jaraaf de deux unités (2e, 32 pts).



Le Jaraaf encore bloqué, Guédiawaye FC (3e, 31 pts) n'est plus qu'à une longueur après sa quatrième victoire consécutive contre le Stade de Mbour (3-1), grâce notamment à un doublé d'Abdoulie Kassama, qui devient deuxième meilleur buteur avec 7 réalisations.



Avec des buts des buts de Vieux Cissé, Gorée (4e, 27 pts) inflige une 10e défaite au Casa Sports (2-0). Les Ziguinchorois comptent 20 points et se classent à la 10e place du championnat.