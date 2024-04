Ligue 1 : Teungueth FC se détache, première défaite de la saison du Jaraaf

Battu (1-0) par Génération Foot, le Jaraaf laisse le leader Teungueth FC, vainqueur (2-1) de Diambars, prendre ses distances à l’issue de la 19e journée de Ligue 1, samedi, Guédiawaye FC s’est heurté (0-0) à Jamono Fatick qui sort du rouge.



Le leader Teungueth FC est le grand gagnant dans la lutte à distance pour le titre de Ligue 1 sénégalaise. Les Rufisquois (37 points) ont conforté leur première place en enfonçant (2-1) la lanterne rouge, Diambars (14e, 14 pts), dimanche. Les hommes du coach Guèye ont marqué par Adama Diarra (1-0, 3') et Joseph Layouss Samb (2-0, 47'). L'international U20, Yaya Diémé, a réduit le score pour les Salois (2-1, 59').



Pendant ce temps, leur dauphin Jaraaf de Dakar (2e, 32-pts) se faisait battre (1-0) par Génération Foot, à Thiès. C'est l'attaquant international U20, Idrissa Guèye (19'), qui a fait tomber les Médinois pour la première fois de la saison. Les Grenats (10es, 20 pts) s'éloignent ainsi un peu de la zone rouge.



Le Jaraaf est rejoint au nombre de points par Guédiawaye FC (3e, 32 pts), qui a été freiné samedi (0-0) sur la pelouse de Jamono Fatick (12e, 16 pts). Le coach Ansou Diadhiou et ses protégés restaient sur quatre victoires consécutives. Ce nul suffit au promu fatickois pour sortir de la zone rouge.



AS Pikine renoue avec le succès



L'un des faits marquants de la jour- née est la victoire (1-0) de l'AS Pikine face à l'US Gorée (7ème, 27 pts), sa- livré les siens dans les arrêts de jeu. C'est Mignane Diouf qui a dé- sur coup-franc direct (90'+4). Après 4 matchs de disette, l'AS Pikine (4e, 29 pts) renoue avec la victoire et repasse devant son adversaire du jour.



Dakar Sacré-Cœur (5e, 27 pts) a gagné deux rangs en allant plonger (0-1) le Stade de Mbour (13e, 15 pts) dans la zone de relégation, sur un but de Mangoné Ndiaye (77').



La SONACOS (6e, 27 pts), quant à elle, reste à sa place, malgré sa victoire en déplacement (0-1) à Kolda devant le Casa Sports de Ziguinchor (11ème, 20 pts). Papa Souleymane Dione a inscrit le but des Diourbellois (65').



À Ngor, l'US Ouakam (8e, 22 pts) a été neutralisée (0-0) par la Linguère de Saint-Louis (9e, 22 pts).





Avec Stades