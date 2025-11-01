Ligue 1 : Yehvann Diouf écœuré après la défaite de Nice face au PSG dans les dernières secondes

Yehvann Diouf et les Aiglons peuvent nourrir des regrets. Alors que l’OGC Nice pensait tenir le nul au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a arraché ce samedi la victoire dans les toutes dernières secondes grâce à une tête de Gonçalo Ramos (1-0). Auteur d’une prestation remarquable, le gardien sénégalais a exprimé toute sa déception au micro de beIN Sports.





« Forcément dégouté, ça se joue à 20 secondes. Même pas, parce que je crois qu’ils font même pas l’engagement quand l’arbitre siffle. Donc, ouais, dégoûté. On est sur plusieurs bons matchs. Il ne faut pas s’arrêter à cette défaite contre Paris. C’est un match dans la saison. Ce n’est pas ce qui va la définir », a-t-il déclaré.



Yehvann Diouf préfère désormais se tourner vers les prochaines échéances : « Maintenant, on va avoir deux matchs importants (contre Fribourg, en Europa League, puis à Metz, en championnat), la semaine prochaine. Là, on va essayer de digérer la défaite, de comprendre et de revoir le but qu’on a concédé. Et après, il faut avancer, on n’a pas le choix ».





Évoquant la bonne dynamique niçoise, le portier de Nice ajoute : « La bonne forme niçoise ? De la confiance pour le groupe avec du recul sur tout ça. On fait cinq très bons matchs, on prend beaucoup de points. Donc voilà, ce n’est pas une fin comme j’ai dit, c’est un match dans la saison, on aurait préféré gagner ou faire un match nul mais voilà, ça s’est passé comme ça s’est passé ».

