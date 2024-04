Ligue 1 : choc Génération Foot – Jaraaf, Jamono Fatick pour freiner Guédiawaye FC

Teungueth FC accueille la lanterne rouge Diambars, tandis que le Jaraaf et Guédiawaye FC se déplacent respectivement chez Génération Foot et Jamono Fatick pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.

Le sommet contre le bas du tableau ! Ce 19e tour de Ligue 1 sénégalaise est particulier. Le trio de tête, qui lutte pour le titre, fera face à des clubs qui se battent pour leur survie dans l'élite, ce week-end.



Le leader Teungueth FC (34 points) et Guédiawaye FC (3e, 31 pts) seront les premières équipes de tête à descendre sur le pré, dès ce samedi. Les Rufisquois reçoivent une formation de Diambars (14e, 14 pts), lanterne rouge. Redevenus leaders, les hommes du coach Cheikh Guèye voudront confirmer qu'ils se sont bien relevés après leur désillusion à domicile contre GFC (3-4), puis leur victoire (0-2) chez Dakar Sacré-Cœur (7e, 24 pts).



Au même moment, GFC va tenter de confirmer sa forme. Le coach Ansou Diadhiou et ses protégés visent une cinquième victoire consécutive en Ligue 1, sur la pelouse du relégable Jamono Fatick (13e, 15 pts), qui se bat pour le maintien.



Les « Crabes » peuvent compter sur leur attaquant Abdoulie Kassama (7 réalisations), auteur d'un doublé lors du succès contre le Stade de Mbour (3-1).



Génération Foot / Jaraaf



Teungueth FC et Guédiawaye FC peuvent donc mettre la pression sur le Jaraaf de Dakar (2e, 32 pts) qui rend visite à Génération Foot, dimanche. Un déplacement très difficile pour les Médinois, car les Grenats (11es, 17 pts) sont dans l'urgence d'engranger des points pour rester dans l'élite. Le Jaraaf, qui a perdu la première place à la suite de son nul (0-0) devant la SONACOS (0-0), doit rester au contact.



L'AS Pikine, sans victoire depuis 4 matchs, accueille ce samedi I'US Gorée (4e, 27 pts), qui sort d'un succès (2-0) face au Casa Sports (10e, 20 pts). Les Ziguinchorois vont affronter la SONACOS (6e, 24 pts).



De son côté, l’US Ouakam (8e, 21 pts) attend la Linguère de Saint-Louis (9e, 21 pts), tandis que Stade de Mbour (12e, 15 pts) reçoit Dakar Sacré Cœur (7e, 24 pts).





Avec Stades