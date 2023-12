Ligue 1 : choc Jaraaf / Génération Foot, duel à distance entre Teungueth FC et Dakar Sacré-Cœur

Le Jaraaf accueille Génération, ce samedi 02 décembre, au stade Iba Mar Diop en match comptant la sixième journée de Ligue 1. Le leader Dakar Sacré-Cœur et son Teungueth FC vont effectuer un duel à distance pour le fauteuil.



Le clasico entre le Jaraaf (5e, 7 pts+1) et Génération Foot (7e, 7 pts -4) vaut beaucoup pour les deux clubs. Les Médinois, tenus récemment en échec par la Sonacos tenteront de décrocher leur deuxième victoire, après celle contre l'US Gorée lors de la journée précédente.



Le promu Jamono Fatick (7 pts +1), classé à la 3e place ira défier dimanche le Guédiawaye FC (4e, 7 pts+1). Ces deux équipes sortent de match nul lors de la précédente journée et chercheront à se relancer.



La Linguère (9e, 6 pts) et la Sonacos (10e, 5 pts), ayant ramené le point du nul lors de la précédente journée, offrent l'hospitalité respectivement à l'US Ouakam (11e, 5 pts) et la lanterne rouge, le Casa Sports (14, 2 pts -5).



Dakar Sacré-Cœur vise un deuxième succès de rang à domicile avec la réception du premier relégable Stade de Mbour (13e, 3 pts -1), dans ce duel des extrêmes.



En cas de succès des Mbourois, les Sicapois de Dakar SC seront éjectés du fauteuil, si Teungueth FC bat en déplacement Diambars (12e, 5 pts- 1). Teungueth FC vise un premier succès à l'extérieur après son précédent match nul. Alors que Diambars veut renouer avec le succès après sa défaite contre l'AS Pikine.



Enfin, l'AS Pikine (6e, 7 pts -1), vainqueur récemment devant Diambars (1-0), voudra enchaîner sur la pelouse de l'US Gorée (8e 6 pts +2).