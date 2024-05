Ligue 1 : la 26e journée du championnat reportée

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé un changement important dans le calendrier des rencontres de la 26e journée du championnat professionnel. Initialement prévues pour le week-end des 1er et 2 juin 2024, ces rencontres sont reportées à une date ultérieure.



Cette décision a été prise en raison des dossiers en cours de traitement par la Commission de Discipline. La LFP souligne l’importance de finaliser ces dossiers pour garantir une compétition équitable et respectueuse des règlements en vigueur. Les nouvelles dates pour les matches de Ligue 1 et Ligue 2 seront communiquées prochainement.



Les clubs et les supporters sont invités à rester attentifs aux prochaines annonces. Cette mesure vise à assurer le bon déroulement du championnat et à maintenir l’intégrité sportive en prenant en compte les impératifs disciplinaires nécessaires.