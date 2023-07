Ligue 1 : la Commission des Recours de la FSF déclare Casa Sports vainqueur devant Guédiawaye FC

La commission Recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) infirme la décision de la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) et donne la victoire au Casa Sports sur Guédiawaye (0-3) après interruption du match à la 89e minute lors de la 21e journée.



« Conformément à l'article 113 des règlements généraux de FSF, la responsabilité de Guédiawaye dans l'organisation du match est engagée. Qu'il demande à la commission de recours d'infirmer la décision de la commission de discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel de faire rejouer le match et de confirmer la victoire qu'il a dument acquis sur le terrain », peut-on lire dans le procès-verbal de la commission Recours de la FSF, soulignant que Guédiawaye FC n'a pas produit de mémoire en défense en dépit du délai qui lui a été régulièrement imparti à cet effet.



Le Casa Sports est déclaré vainqueur sur Tapis-Vert (0-3) et empoche les 3 points. L’équipe de Ziguinchor compte 40 points et revient à la troisième place du classement.



Pour rappel, le match comptant pour la 21 journée de Ligue 1, joué à huis clos le 14 mai 2023, au stade Ibrahima BOYE de Guédiawaye opposant Guédiawaye Football Club et le Casa Sports, n'est pas arrivé à son terme. L'arbitre avait mis fin à la partie à la 89 mn après une interruption de 45 mn du fait d'une coupure d'électricité alors que le Casa Sport menait par un but à zéro.