Ligue 1 : la Fédération malienne soutient Mohamed Camara, accusé d’homophobie et convoqué par la LFP

L'affaire du milieu de terrain de l'AS Monaco Mohamed Camara a suscité de nombreuses réactions au Mali. L'international bénéficie d'un grand soutien dans la vie publique du pays africain, qui a refusé dimanche dernier de soutenir une action de lutte contre l'homophobie autour des terrains de football. Lors de la dernière journée du Championnat de France, le milieu de terrain avait caché le logo contre l'homophobie floqué sur son maillot et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres, dans le cadre d'une campagne de lutte contre les discriminations pilotée par la Ligue de football professionnel (LFP).



La LFP a pris une position ferme, annonçant via un communiqué mercredi 23 mai que la « commission de discipline a décidé de convoquer le joueur Mohamed Camara pour sa prochaine séance qui se tiendra le jeudi 30 mai ».



Le comportement du milieu de terrain malien a suscité de nombreuses réactions négatives en France, dont celle de la ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a demandé une sanction pour le joueur et le club.

Le directeur du club Thiago Scuro a une nouvelle fois précisé la position de l'AS Monaco sur ce dossier lors de sa conférence de presse. « Nous sommes un club et nous soutenons les actions mises en place par la Ligue. J'ai appelé Arnaud Rouger (le directeur général de la Ligue) mardi matin. Je me suis excusé auprès de lui et du club. Mohamed a fait cela pour des raisons religieuses et nous respectons toutes les religions, mais nous sommes vraiment très tristes de son comportement et nous ne le soutenons pas », a-t-il soutenu.



Selon lui, c'est un sujet très sensible. « Nous avons pris des sanctions depuis le début de la saison pour diverses raisons, mais nous avons géré cela en interne. Nous n’en avons pas parlé publiquement et je préfère procéder ainsi. Cela ne se reproduira plus la saison prochaine », a ajouté Scuro.



La Fédération malienne de football a apporté son soutien à son milieu de terrain sur les réseaux sociaux. « La Fédération Malienne de Football soutient Mohamed Camara dans l'exercice de sa liberté d'expression et son corollaire, celui de ne pas s'exprimer. Il est important de rappeler que les joueurs sont des citoyens comme les autres dont les droits fondamentaux doivent être protégés en toutes circonstances ».



L'AFP rapporte depuis le Mali que plusieurs journaux sportifs maliens ont également apporté leur soutien au joueur dans des publications illustrées par des photos de Mohamed Camara lors de son pèlerinage à la Mecque.