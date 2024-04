Ligue 1 : le PSG tenu en échec par Clermont, à quatre jours de la Ligue des champions

Le PSG a concédé un résultat nul (1-1) face à la lanterne rouge lors de la 28e journée de Ligue 1, ce samedi 6 avril, à quatre jours de son quart de finale aller de la Ligue des champions face à Barcelone. Malgré ce résultat décevant, les Parisiens poursuivent leur impressionnante série en championnat avec 23 matches sans défaite.



Paris ne rassure pas. À quatre jours de son quart de finale aller de la Ligue des champions face à Barcelone, le PSG a concédé un résultat nul (1-1) face à Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1, ce samedi 6 avril.



Ramos délivre les Parisiens



Face à des Auvergnats vainqueurs d’un seul de leurs neuf derniers matches, les champions en titre à l’effectif largement remanié (premières titularisations de Senny Mayulu et Yoram Zague) se sont fait surprendre à la demi-heure par un but Habib Keita (0-1, 31’).



Les Parisiens auraient pu égaliser à quelques minutes de la pause, mais la VAR est intervenue pour laisser Clermont devant au score après le premier acte.



Ils ont montré un tout autre visage et élevé le curseur au retour des vestiaires. Après avoir trouvé la barre transversale de Ndiaye à deux reprises (60', 71'), les joueurs de Luis Enrique ont fait sauter le verrou clermontois par Gonçalo Ramos, à la conclusion d’un superbe enchaînement avec Kylian Mbappé (1-1, 86').



Au classement, le PSG (63 points) devance toujours largement le Stade Brestois, qui reçoit Metz, dimanche (11 heures GMT).



De son côté, Clermont prend un point précieux mais va devoir confirmer pour préserver ses chances de rester dans l’élite la saison prochaine. Les joueurs de Pascal Gastien sont toujours lanterne rouge, à cinq unités du barragiste, Nantes.





Avec Ouest-France