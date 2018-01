Ligue 1 sénégalaise : Programme de la 7ème journée... toujours sans le Guédiawaye FC

Le championnat sénégalais va lancer, ce week-end sa septième journée. Le samedi, 4 matches sont prévus. Les deux autres matches sont prévus dimanche. Le leader, Sonacos est exempté pour cette journée. Elle devait rencontrée Guédiawaye FC qui est suspendu par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) après le contentieux qui divise les dirigeants du club de la banlieue.



SAMEDI 6 JANVIER

Niary Tally vs AS Douanes

Jaraaf vs Ndiambour

Génération Foot vs Teungueth FC

Diambars vs Dakar Sacré Cœur.

DIMANCHE 7 JANVIER

Linguère vs Mbour PC

Stade de Mbour vs Casa Sports.