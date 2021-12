Ligue 2 – 6ème journée : Stade de Mbour se détache en tête

Le Stade de Mbour a su bien gérer la pression mise sur elle par la Sonacos. Au lendemain de la victoire (2-0) des Doiurbellois face à Thiès FC, les hommes du technicien Lamine Sano ont vite répondu à leur concurrent. Ils sont allés s’imposer (1-2) devant le Port, lundi au stade Alassane Djiigo de Pikine.



Les Mbourois (14 pts) reprennent 3 longueurs d’avance sur la Sonacos et enfonce le Port (14ème) désormais lanterne rouge.

Wally Daan a manqué l’occasion de revenir sur le podium. Le promu s’est fait rejoindre au score par Amitié FC (1-1), dans le derby de la ville de Thiès, au stade Maniang Soumaré. Malgré ce nul contre le désormais 13ème de la Ligue 2, Wally Daan (10pts) remonte au pied du podium, en éjectant le Dakar Université Club (DUC) qui, la veille, avait surpris Keur Madior (0-1). Les Etudiants sont 5ème avec le même nombre de points (10) que les Thiessois et la renaissance de Dakar (3ème), qui avait été tenue en échec (1-1) par l’US Ouakam.



Le match entre Oslo FA et Jamono Fatick s’est soldé par un score vierge (0-0). C’est le même résultat également entre Demba Diop FC et Niary Tally. Les Galactiques rejoignent USO (6ème) au nombre de points (8).



Résultats 6ème journée

Lundi 27 décembre 2021



16h30 Oslo FA / Jamono Fatick 0-0



16h30 Amitié FC / Wally Daan 1-1



16h30 Port / Stade de Mbour 1-2



16h 30 Demba Diop / NGB 0-0



Dimanche 26 décembre 2021



16h30 Sonacos / Thiès FC 2-0



16h30 Keur Madior / DUC 0-1



16h30 Renaissance / US Ouakam 1-1