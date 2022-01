Ligue 2 – 7ème journée : Wally Daan, nouveau dauphin du Stade de Mbour

Wally Daan a bien saisi l’occasion, hier lundi, lors des derniers matchs de la 7ème journée de Ligue 2. Au lendemain du nul de la Sonacos de Diourbel devant NGB (0-0), le promu s’est imposé (2-0) face à la Renaissance de Dakar (4ème, 10 pts), au stade Maniang Soumaré, grâce à des buts de Serigne Diop et Robert Bassène.



Wally Daan (13 pts) relègue la Sonacos (12 pts) à la 3ème place et devient le nouveau dauphin du Stade de Mbour (15 pts), qui n’a pu creuser davantage l’écart par rapport à ses poursuivants. Le leader a été neutralisé (0-0) dans le derby mbourois par Keur Madior (10ème, 8 pts), hier lundi au stade Fodé Wade de Saly.



Keur Madior se fait dépasser par Oslo FA, qui a réalisé l’une des belles opérations en dominant le DUC (0-1), au stade Amadou Barry. Le promu Oslo est désormais 6ème, avec le même nombre de points (10) que Jamono Fatick (5ème) qui a battu (1-0), dimanche, Amitié FC (4pts). Cette formation thiessoise est désormais lanterne rouge, après la victoire (0-1) du Port sur le terrain de Thiès FC.



Port sort du rouge

Port (11ème, 6 pts) sort du rouge et revient à 3 longueurs de l’US Ouakam (8ème) qui a été tenu en échec (0-0) par Demba Diop FC, hier au stade Alassane Djigo de Pikine.



Résultats 7ème journée



Lundi 3 janvier 2022



Thiès FC – Port 0-1



Wally Daan – Renaissance 2-0



Stade Alassane Djigo



US Ouakam – Demba Diop



Stade de Mbour – Keur Madior 0-0



DUC – Oslo FA 0-1



Dimanche 2 janvier 2022

NGB – Sonacos 0-0



Jamono de Fatick – Amitié FC 1-0