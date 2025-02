Ligue 2 : Essamaye FC champion de la phase aller, Douanes suit de près, NGB défie DUC ce lundi

Essamaye FC a décroché, samedi, le titre honorifique de champion de la phase aller de la Ligue 2 après un match nul (1-1) face à Diambars lors de la 15e journée du championnat.



Les Ziguinchorois, promus cette saison en Ligue 2, terminent la première moitié du championnat avec 31 points, devançant de justesse la Douanes (30 pts), qui s'est imposée sur le fil contre la RS Yoff (2-1).



Le Stade de Mbour, tenu en échec par Amitié fC (1-1), boucle la phase aller à la 3e place avec 28 points.



Dans les autres rencontres, l'Étoile Lusitana a dominé l'AS Saloum (3-1), tandis que le Ndiambour a arraché une précieuse victoire en déplacement contre Thiès FC (1-0), lui permettant de dépasser l’AS Kaffrine au classement.



Les Kaffrinois, battus par Cambérène (1-0), glissent au bas du tableau, tandis que Cambérène grimpe à la 6e place.



La dernière rencontre de cette phase aller opposera Niary Tally (8e, 17 pts) au DUC (14e, 13 pts) ce lundi au stade Alassane Djigo de Pikine.





Programme 15e journée





Samedi 15 février 2025



AS Bambey / CNEPS 1-0

Essamaye / Diambars 1-1



Dimanche 16 février 2025

AS Saloum / Lusitana 1-3



AS Cambéréne / AS Kaffrine 2-0

Stade de Mbour / Amitié FC 1-1



RS Yoff / AS Douanes 1-2

Thiès FC / Ndiambour 0-1



Lundi 17 février 2025



Stade Alassane Djigo

16h30 NGB/DUC