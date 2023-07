Ligue 2 : Mbour Petite Côte et Port relégués en National 1

Dans la lutte pour le maintien, il y avait deux « finales ». Et ce sont le DUC (9e, 31 pts) et Keur Madior FC qui ont eu le dernier mot. Les étudiants de l’UCAD sont allés battre (0-2) et reléguer Mbour Petite Côte en National 1.



Pour sa part, Keur Madior FC a remporté (2-0) le derby mbourois face à Demba Diop FC (8e, 31 pts). Keur Madior sort de la zone rouge pour se pointer à la 11e place.





Mbour Petite Côte (13e, 28 pts) vit une deuxième descente de suite. Les « Pélicans » avaient été relégués de l’élite à l’issue de la saison 2021-2022. Le club mbourois accompagne Port en National 1, alors qu’ils avaient les cartes en main avant le match.