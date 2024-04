Ligue 2 : Oslo renoue avec la victoire, l’AS Douanes sur le podium

HLM de Dakar (4e, 28 pts+7) remonte au 4e rang du classement de Ligue 2 en domptant (1-0) à domicile, Keur Madior (13e,16 pts). Le leader, Wally Daan, qui a joué samedi, a enchaîné un second nul blanc. 16 pts), dimanche, en clôture de la 19e journée. Le leader Wally Daan qui a joué samedi, a enchaîné un second nul blanc.



HLM de Dakar a réalisé une bonne affaire. L'équipe entraînée par Aly Male a surpris à domicile Keur Madior (1-0). Après son succès sur le premier relégable, le champion du National 1 en 2022 s'empare de la dernière place qualificative pour la montée dans l'élite.



Le CNEPS Excellence de Thiès (6e, 27 pts) a raté l'occasion de conserver sa troisième place, en s'inclinant (0-1) sur la pelouse du Ndiarnbour de Louga (10e, 23 pts). Mamadou Samba Mbaye a offert la victoire aux Lougatois, en inscrivant un but matinal (1-0, 1').



Oslo FA revient à deux longueurs



Oslo FA (2e, 33 pts) retrouve le goût du succès, en allant battre (2-3) en déplacement samedi la lanterne rouge, Demba Diop FC (14e, 13 pts). Oslo met fin à deux matchs nuls et revient à deux longueurs de Wally Daan (35 pts).



Le leader Wally Daan n'a pas décroché un 10e succès, dans le derby régional face à Thiês FC (12e, 19 pts). C'est le second match blanc du leader après celui concédé contre DUC (0-0, 18e j.). L'AS Douane s'est bien comportée à domicile, en surclassant (3-1) AJEL de Rufisque (9e, 25 pts), pour s'installer sur le podium.