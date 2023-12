Ligue 2 : RS Yoff domine l’AS Douane, DUC bat Ndiambour

Le promu Renaissance sportive de Yoff a accueilli et battu l’AS Douane (3-0). RS Yoff (13 pts) enregistre sa troisième victoire de la saison et remonte à la 6e place du championnat devant l’AS Douane (7e, 12 pts).



Dans l’autre moitié du classement, l’équipe du DUC a battu le Ndiambour de Louga (2-1). Les étudiants de Dakar s’éloignent de la zone dangereuse et occupent provisoirement la 8e place de la Ligue 2 en attendant le match de ce dimanche entre Keur Madior (13e, 8 pts) et HLM de Dakar (8e, 11 pts +3).



La 10 journée sera clôturée mardi avec deux belles oppositions : AJEL de Rufisque (9e, 11 pts-1) /Demba Diop FC (14, 5 pts) et Oslo FA (3e, 16 pts-1) /NGB (6e, 13 pts+1).





Programme 10e journée





Samedi 30 décembre



Stade municipal HLM



DUC/ Ndiambour 2-1



Stade Municipal de Ngor



RS Yoff / AS Douane 3-0



Dimanche 31 décembre



Stade Maniang Soumaré



15 h 30: Wallydaan / HLM de Dakar



Stade Caroline Faye



16 h 30 : Keur Madior / CNEPS



Stade Maniang Soumaré



18 h 00 : Thiès FC/ Amitié FC



Mardi 2 janvier 2024



Stade Ngalandou Diouf



16 h 30 : AJEL de Rufisque / Demba Diop FC



Stade parcelles Assainies



16 h 30 : Oslo F.A/ Niarry Tally