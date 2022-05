Ligue 2 : Sonacos pour consolider sa place de leader, Stade de Mbour pour prendre provisoirement la 2ème place

Pour sécuriser sa 1ère place pour la montée en Ligue 1, le leader Sonacos (38 pts) aura à cœur de renouer avec la victoire, avec la réception de l’US Ouakam (5ème, 30 pts). Les « Huiliers » avaient enchaînée deux succès, battant respectivement Thiès FC (3-0, 19ème journée) et NGB (2-0, 20ème journée), avant de concéder le nul blanc face à Demba Diop, lors de la 21ème journée.



Le Stade de Mbour (3ème, 34 pts) peut s’installer provisoirement à la 2ème place et mettre la pression sur le dauphin Wally Daan qui joue lundi. Pour cela, l’équipe de Mbour devra s’imposer à l’extérieur face à Amitié FC (10ème, 24 pts).



Thiès FC (12ème, 22 pts), pour se sauver de la relégation doit enchaîner, en s’imposant sur la pelouse du promu, Oslo FA (8èmes, 27 pts). Le premier non relégable avait frappé un grand coup lors de la 21ème journée, dominant à domicile Keur Madior (2-0), pour quitter la zone rouge.



La 22ème journée sera clôturée lundi avec trois palpitants duels : Wally Daan (2ème, 6 pts) / Jamono Fatick (11ème, 22 pts), Port (6ème, 28 pts) / Demba Diop (4ème, 32 pts) et Renaissance (13ème, 20 pts) / DUC (9ème, 25 pts).