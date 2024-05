Ligue 2 : Wally Daan promu en Ligue 1, Oslo, HLM, AJEL et Douanes luttent pour la montée, Demba Diop relégué

Wally Daan a validé son ticket pour la Ligue 1 après avoir battu Amitié FC (0-2) ce jeudi dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. Leader avec 43 points au compteur, Wally Daan n’a besoin que d’un point pour remporter le championnat.



Oslo FA a encore raté la montée. Dauphins de Wally Daan, les académiciens ont été battus par Keur Madior (1-2). Oslo FA (2e, 40 pts) devra attendre la dernière journée alors que HLM Dakar (3e, 39 pts) et AJEL de Rufisque (4e, 38 pts +9) se rapprochent de la promotion dans l’élite après leurs succès sur le même score (1-3) respectivement devant Douanes (5e, 38 pts +7) et Ndiambour de Louga (11e, 28 pts). La 26e et dernière journée sera déterminante pour la montée.



En bas du classement, Keur Madior, qui a réalisé un nouvel exploit contre Oslo, revient à un point du premier non relégable, Thiès FC (12e, 25 pts), qui a dominé (0-2) CNEPS Excellence (8e, 32 pts).



Lanterne rouge, Demba Diop FC est officiellement relégué. Les Mbourois ont encore perdu à domicile, face à RS Yoff (0-1).





Résultats 25e journée Ligue 2



Jeudi 30 mai 2024



CNEPS Thiès FC 0-2



NGB / DUC 1-3



Demba Diop / RS Yoff 0-1



Amitié FC / Wally Daan 0-2



Oslo / Keur Madior 1-2



Ndiambour / AJEL 1-3



AS Douanes / HLM 1-3