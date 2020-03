Ligue Europa (8e de finale) : Manchester United et Bâle prennent une bonne option

Dans la vague de reports due au coronavirus, la Ligue Europa, elle, ne s'arrête pas (pour l'instant en tout cas). Si deux rencontres (Inter-Getafe et Séville-AS Roma) ont été ajournées, le reste des matches a été joué.



Et Manchester United et Bâle ont fait la bonne opération, en s'imposant tous les deux à l'extérieur, dans des stades à huis clos.



Contre le petit poucet autrichien Linz de Valérien Ismael, les Anglais n'ont jamais été mis en difficulté et l'ont emporté 5-0. Ighalo (28e), James (58e), Mata (82e), Grenwood (90+2e) et Pereira (90+3e) ont marqué pour les Red Devils, en très bonne posture en vue du match retour à domicile.



Bâle efficace

Les Suisses ont eux surpris l'Eintracht Francfort, sur un large score aussi (0-3). Campo (27e) a inscrit le premier but du match, d'un sublime coup franc et Bua (73e) puis Frei (85e) ont permis au club helvète de repartir d'Allemagne avec un succès précieux.



Basaksehir a également pris une option, en battant le FC Copenhague (1-0) à Istanbul grâce à un pénalty de Visca (88e) .