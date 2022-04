Ligue Europa : Marseille s'impose 1-0 et sera au rendez-vous des demi-finales

Marseille s'impose 1-0 et sera au rendez-vous des demi-finales de cette Ligue Europa Conférence. Une deuxième mi-temps assez poussive pour l'OM malgré une maîtrise certaine sur le jeu. Mandanda a permis aux siens de ne jamais douter et de garder un avantage de deux buts sur l'ensemble des deux rencontres. Meilleurs au milieu de terrain, les Marseillais ont ouvert le score grâce à ses deux joueurs phares, Guendouzi et Payet. Le PAOK n'a pas démérité sur sa pelouse et s'est procuré de nombreuses occasions mais sur l'ensemble des deux matches, la qualification revient logiquement à Marseille. 8 victoires lors des 8 dernières rencontres pour les hommes de Sampaoli. De bonne augure pour le dernier carré, et de bonne augure pour le classique face au PSG ce dimanche.



footmercato