Ligue Europa : OM-Galatasaray interrompu à cause de jets de fumigènes et de projectiles

Pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille défie actuellement Galatsaray à l'Orange Vélodrome. Mais après une trentaine de minutes de jeu et un score de 0-0, la rencontre a été stoppée par l'arbitre à cause de problèmes dans les tribunes.



En effet, les supporters du club turc ont envoyé des fumigènes sur la pelouse de l'enceinte phocéenne avant d'envoyer quelques projectiles vers les fans marseillais... Des tensions ont alors éclaté entre les groupes de supporters, et l'entraîneur de Galatasaray Fatih Terim a tenté de discuter avec eux.