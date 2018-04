Ligue d es Champions : le tirage des demies à partir de 11h

Le tirage au sort se déroule à partir de 11h, à Nyon (Suisse). Quatre pays sont encore représentés dans ce dernier carré avec le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool et l'AS Rome. Au vu de la performance des Reds contre Manchester City (3-0, 2-1) et des Romains contre le FC Barcelone (1-4, 3-0), Madrilènes et Bavarois n'auront sans doute pas de préférence pour ce tirage. Rendez-vous à partir de 13h pour suivre en direct l'évolution du tirage au sort.



Les équipes qualifiées en demi-finales : Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, AS Rome.