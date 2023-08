Ligue des Champions 2023-2024 : le tirage au sort de la phase de groupes prévu ce jeudi

Trente-deux (32) équipes disputeront la Ligue des Champions 2023-2024 cette année. Le tirage au sort est prévu ce jeudi 31 août (16h00 GMT) à Monaco.



Cette année, les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des champions 2023-2024 seront répartis dans quatre chapeaux de huit équipes. La dernière édition dans ce style avant le changement dès la saison prochaine où une nouvelle formule organisée par l’UEFA d’Alexander Ceferin va voir le jour.



Comme chaque année évidemment, le chapeau 1 est composé des champions des grands championnats ainsi que du vainqueur de la Ligue Europa.



« Les équipes sont réparties en quatre groupes. Le chapeau 1 est composé du tenant du titre, des vainqueurs de l’UEFA Europa League et des champions des six nations les mieux classées. Les chapeaux 2 à 4 sont déterminés par le classement par coefficient des clubs. Dans le cas des associations ayant deux représentants, les clubs sont appariés afin de répartir leurs matches entre les mardis et les mercredis», explique l’UEFA.



On retrouve ainsi le FC Barcelone, le PSG, Manchester City, Naples, le Bayern Munich, le Séville FC ou encore Feyenoord et Benfica dans le chapeau 1.



Comme depuis plusieurs années maintenant, le chapeau 2 sera tout aussi relevé avec la présence d’équipes comme le Real Madrid, Arsenal, l’Inter Milan ou encore Manchester United pour ne citer qu’eux.