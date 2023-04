Ligue des Champions : Chelsea à l’assaut d’un Real Madrid toujours incisif

Un an après leur quart de finale épique, le Real Madrid, toujours incisif en Ligue des champions, et le Chelsea de Frank Lampard se retrouvent au même stade de la compétition, avec une manche aller ce mercredi au Santiago-Bernabéu.



Chelsea et le Real Madrid sont cette fois face à un impératif : le club londonien en particulier, décroché en championnat (11e journée) et éliminé de toutes les autres compétitions, n’a plus que l’Europe pour sauver sa saison.



La formation madrilène, elle, devra sans doute concéder sa couronne nationale au Barça. Mais elle compte rester au sommet de la hiérarchie continentale, et aura par ailleurs la finale de la Coupe du Roi a disputer le 6 mai contre Osasuna.



En 2021, les Blues, alors dirigés par Thomas Tuchel, avaient écarté le Real Madrid en demi-finale.



L’an dernier, le Real Madrid avait réussi à mater Chelsea (3-1) à Stamford Bridge à l’aller, grâce à un triplé de Benzema. Au retour, Mason Mount, Rudiger et Timo Werner avaient réussi une remontada mais Rodrygo était parvenu à pousser le match en prolongation, lors de laquelle Benzema, encore lui, avait envoyé le Real vers le dernier carré.



C’est donc un classique des sommets européens qui va se dérouler ce mercredi soir dans la capitale espagnole.





Programme des quarts de finale:



mercredi 12 avril

19h00 Real Madrid (ESP) - Chelsea (ENG)

19h00 AC Milan (ITA) - Naples (ITA)