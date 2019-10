Ligue des Champions : Chelsea s’impose au finish face à l’Ajax, le RB Leipzig renverse le Zenit

Amsterdam accueillait le choc de la troisième journée de Ligue des Champions du groupe H, entre l’Ajax et Chelsea. Un duel inédit entre le leader ajacide (6 points) et son poursuivant londonien (3 points), ces deux équipes ne s’étant en effet jamais affrontées. Ce soir, l’enjeu était forcément de taille, surtout pour les Blues qui avaient l’occasion de revenir à hauteur de leurs hôtes, mais surtout de mettre la pression sur Valencia (3 points) et Lille (0 point). Une affiche sexy qui a toutefois mis pas mal de temps à se décanter. En première période, les deux équipes se sont livré une énorme bataille tactique. Chelsea et l’Ajax ont très bien manié le pressing sur le porteur du ballon.



Résultat : les occasions dangereuses n’ont pas été légions. La faute aussi à de nombreuses imprécisions techniques. Du côté des Lanciers, le Marocain Hakim Ziyech a d’ailleurs parfaitement illustré les maux de l’Ajax. Disponible, le virevoltant ailier a eu des munitions en main, mais il a rarement joué dans le bon tempo et perdu trop de ballons. A la 35e minute, son tir dévié aurait toutefois pu se transformer en passe décisive pour Quincy Promes, mais le but du Batave a été logiquement refusé pour hoirs-jeu. A part ça et une frappe lointaine non cadrée de Veltman en début de match (8e), pas grand-chose à se mettre sous la dent à l’Ajax.



Quant aux Blues, le constat est à peu près similaire. La défense emmenée par un bon duo Tomori-Zouma a parfaitement répondu présent, mais le trio Mason Mount, Callum Hudson-Odoi et Tammy Abraham a trop bafouillé devant au moment d’effectuer le dernier geste. Bien insuffisant pour inquiéter André Onana lors des 45 premières minutes. En deuxième période, rien n’a vraiment changé. Les deux équipes ont continué à imprimer un rythme soutenu, sans se montrer efficaces. Et si l’Ajax a eu l’opportunité la plus chaude du match en première période, c’est bien Chelsea qui a « gagné » aux points la deuxième avec une tentative de Pulisic contrée de justesse (80e), mais surtout une balle de match manquée par Michy Batshuayi (73e) entré en jeu quelques instants plus tôt (70e).



Batshuayi le supersub

Des regrets qui n’ont pas été éternels puisque l’on a retrouvé les deux hommes en toute fin de match. Moqué par le public de la CruyffArena après son énorme raté, Batshuayi a refroidi tout ce beau monde en reprenant victorieusement le centre de son partenaire américain (0-1, 84e). Un but assassin pour l’Ajax qui n’avait toujours pas connu la défaite à domicile en Ligue des Champions depuis la demi-finale retour perdue la saison dernière face à Tottenham (2-3). Au classement, l’Ajax reste leader avec 6 unités au compteur, mais Chelsea est désormais revenu à hauteur. Opposé à Valencia (3e, 3 points), Lille (4e, 0 point) est donc plus que jamais dans l’obligation de s’imposer à domicile pour ne pas être largué.



Il y avait également une deuxième rencontre programmée à 18h55 : RB Leipzig-Zenit. Un match suivi avec attention par l’Olympique Lyonnais. Battu (2-0) par les Gones lors de la précédente journée, Leipzig s’est longtemps fait sur face aux Russes. Co-leaders de la poule G avec l’OL, les hommes de Sergei Semak ont ouvert le score par l’intermédiaire de Yaroslav Rakitskiy (0-1, 25e). Mais le scénario catastrophe a été évité de justesse par les Allemands. grâce à deux réalisations signées Konrad Laimer (49e) et Marcel Sabitzer (59e), le RB Leipzig est parvenu à renverser la situation pour s’imposer. Au classement, avant le match Benfica-OL (à suivre sur le live commenté de notre site), la formation germanique prend les devants du groupe avec 6 points. l’OL est provisoirement deuxième (4 points) devant le Zenit (4 points) et Benfica (0 point).