Ligue des Champions : les équipes qualifiées pour les 8es de finale et les potentiels adversaires du PSG

La liste des seize équipes qui participeront aux huitièmes de finale de la Ligue des champions est complète après la sixième et dernière journée de la phase de groupes mercredi : Porto et le PSG sont les derniers qualifiés.



La soirée de mercredi a attribué les deux derniers tickets pour les huitièmes de finale : dans le groupe F, le PSG a devancé in extremis l'AC Milan et Newcastle. Dans le groupe H, le FC Porto a battu le Chakhtior Donetsk, son adversaire direct.



Qui le PSG peut-il affronter ?



Deuxième de son groupe, le PSG connaît désormais la liste de ses adversaires potentiels : Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Manchester City et le FC Barcelone.

Les 16 équipes qualifiées en huitièmes de finale de C1 :



- Bayern Munich (1er du groupe A)

- FC Copenhague (2e du groupe A)

- Arsenal (1er du groupe B)

- PSV Eindhoven (2e du groupe B)

- Real Madrid (1er du groupe C)

- Naples (2e du groupe C)

- Real Sociedad (1er du groupe D)

- Inter Milan (2e du groupe D)

- Atlético de Madrid (1er du groupe E)

- Lazio Rome (2e du groupe E)

- Borussia Dortmund (1er du groupe F)

- PSG (2e du groupe F)

- Manchester City (1er du groupe G)

- RB Leipzig (2e du groupe G)

- FC Barcelone (1er du groupe H)

- FC Porto (2e du groupe H)







Avec L'Équipe