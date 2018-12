Ligue des Champions : tous les résultats de la soirée

Vainqueur renversant contre Hoffenheim (2-1), Manchester City a assuré la première place du groupe F, tout comme le Bayern Munich, bien que tenu en échec par l'Ajax Amsterdam au terme d'un match fou (3-3). Première place aussi pour la Juventus Turin et le Real Madrid qui sont pourtant tombés de haut en s'inclinant respectivement face aux Young Boys Berne (1-2) et au CSKA Moscou (0-3).



Manchester United, battu à Valence (1-2), l'AS Rome, surprise par le Viktoria Plzen (1-2), l'Ajax et Lyon terminent 2es de leur poule. Voici tous les résultats :

Groupe E : Ajax Amsterdam 3-3 Bayern Munich, Benfica 1-0 AEK Athènes

Groupe F : Shakhtar Donetsk 1-1 LYON, Manchester City 2-1 Hoffenheim

Groupe G : Viktoria Plzen 2-1 AS Rome, Real Madrid 0-3 CSKA Moscou

Groupe H : Young Boys Berne 2-1 Juventus Turin, FC Valence 2-1 Manchester United