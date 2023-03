Ligue des champions 8e de finale retour : Paris pour l’exploit, l’AC Milan pour confirmer

Battu au match aller au Parc des Princes (0-1), le PSG doit s’imposer par au moins deux buts d’écart, ce mercredi, sur la pelouse du Bayern Munich pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.



«On va se déplacer à Munich avec un objectif clair. On va là-bas pour se qualifier». Le message lancé par Kylian Mbappé, avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions, ne peut pas être plus clair.



Le PSG et son attaquant star se déplaceront, ce mercredi, sur la pelouse du Bayern Munich avec l’unique objectif de décrocher leur billet pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.



Trois victoires consécutives pour Paris

Mais la mission sera loin d’être simple pour les Parisiens. Battus à l’aller au Parc des Princes (0-1), ils doivent impérativement s’imposer par au moins deux buts d’écart en Bavière pour ne pas voir une nouvelle fois leur parcours s’interrompre brutalement. Et une grande partie des espoirs du club de la capitale reposera sur les épaules de Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG (201 buts), samedi dernier, lors de la victoire face à Nantes (4-2).



Sous l’impulsion de son numéro 7, auteur de cinq réalisations, le champion de France en titre a remporté ses trois derniers matchs et débarquera outre-Rhin avec plus de confiance qu’il y a trois semaines pour affronter les hommes de Julian Nagelsmann, invaincus cette saison à l’Allianz Arena. C’est dire l’ampleur de la tâche qui attend le PSG.



A domicile, Bayern Munich pourrait également compter sur le talent de Sadio Mané de retour progressive sur les terrains depuis fin février, après une blessure au péroné qui l’avait privé de Mondial.



Les hommes de Julian Nagelsmann s’attendent désormais à terminer le travail devant leur public dans l’optique de poursuivre leur route dans cette Ligue des champions.



Suspense à Munich, suspense également à Londres avant le huitième de finale retour entre Tottenham et l’AC Milan.

Les Milanais grâce à un but de Brahim Diaz en début de match, ont pris l’avantage (1-0) il y a trois semaines dans leur antre de San Siro, de quoi rever d’un premier quart de finale de LDC depuis plus de 10 ans.



Programme 8èmes de finale retour

mercredi 8 mars 2023

20h00 Tottenham / AC Milan 1-0

20h00 Bayern Munich / Paris Saint-Germain 1-0