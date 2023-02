Ligue des champions (8èmes de finale aller) : Leipzig / City et Inter / Porto, parfum de retrouvailles

Manchester City retrouve Leipzig en huitième de finale de Ligue des champions après l’édition de 2021-2022, qui avait tourné à l’avantage des Citizen (6-3). Lors de leur deuxième opposition, les allemands s’étaient imposés chez eux sans enjeu pour les Anglais déjà qualifiés.



L’autre match du soir entre l’Inter Milan et Porto sera aussi l’occasion de retrouvailles, celle des entraîneurs Simone Inzaghi et Sergio Conceiçao, anciens coéquipiers à la Lazio de Rome à la fin des années 1990 et début des années 2000.



Distancé de 15 points par Naples en Serie A, l’Inter espère aller loin en C1, dont elle n’a plus atteint les quarts depuis 2011, l’année qui avait suivi son dernier sacre dans la compétition (2010) sous l’ère José Mourinho. C’est aussi avec l’entraîneur portugais que Porto a remporté sa deuxième Ligue des champions en 2004.



Programme 8èmes de finale aller



Mercredi 22 février 2023

20h00 Leipzig (GER) / Man City (ENG)

20h00 Inter Milan (ITA) / Porto (POR)