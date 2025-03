Ligue des champions (8es) : Bayern contre Leverkusen, duel 100% allemand, le Barça face à Benfica, l'Inter défie Feyenoord

Les deux premiers de Bundesliga, le Bayern de Vincent Kompany, et le Bayer Leverkusen s’affrontent dans un choc qui s’annonce prometteur. Déjà opposés lors de la phase de Ligue, Benfica et le FC Barcelone se retrouvent en 8e de finale. De son côté, l’Inter défie Feyenoord.



On enchaîne avec les quatre derniers matchs de cette phase aller des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Si le PSG et Liverpool seront les grandes attractions de la soirée, d'autres rencontres seront à suivre avec une grande attention.



Un choc Kolossal

Ce duel entre le Bayern et le Bayer Leverkusen, qui occupent respectivement la 1ère et la 2e place de Bundesliga, attire évidemment les regards. Passés à deux doigts de la prolongation lors du barrage contre le Celtic (le but libérateur est arrivé à la… 94e via Alphonso Davies), les hommes de Vincent Kompany doivent montrer un autre visage s’ils veulent atteindre les ¼ de finale.



Statistique importante : le Bayern n’a plus réussi à battre son adversaire depuis près de 2 ans et demi. Depuis le 30 septembre 2022, jour de la dernière victoire du Bayern, il y a eu 6 affrontements entre les deux formations : 3 matches se sont soldés par un partage, les trois autres par une victoire de Leverkusen. Il est temps d’inverser la tendance pour les Bavarois.



Benfica-Barça, comme un air de déjà vu

C’est sans aucun doute le plus beau match de la première phase de ligue de l’histoire de la Ligue des champions. Le 21 janvier dernier, le FC Barcelone arrachait la victoire face à Benfica à l’Estadio da Luz. Score final : 4-5.



Menés 4-2 à la 68e suite à un but contre son camp d’Araujo, les Blaugranas vont planter 3 buts en 18 minutes via Lewandowski (78e), Eric Garcia (86’) et Raphinha (90+6’ !). Si l’esprit de revanche sera bien présent chez les Portugais, la confiance, elle, sera du côté espagnol. Outre cette victoire, le Barça est invaincu depuis le 21 décembre (soit 15 matches) toutes compétitions confondues.



Cette rencontre, c’est aussi un duel entre 2 attaquants qui performent. Robert Lewandowski continue d’avoir des stats incroyables, à 36 ans. L’attaquant polonais du Barça a inscrit 34 buts en 37 matchs cette saison. Les Lisboètes peuvent eux compter sur le Grec Vangelis Pavlidis. L’attaquant a inscrit 18 buts en 39 matchs, dont 7 en Ligue des champions. Lors de ce fameux match de ligue contre le Barça, il avait inscrit un triplé.



Nouvelle victime milanaise pour Feyenoord ?

Après l’AC Milan, que les Néerlandais ont éliminé en barrages, place à l’Inter ? C’est ce que souhaitent évidemment tous les fans de Feyenoord et leur nouvel entraineur, un certain Robin Van Persie, qui a fait son retour au club et qui a succédé à l’entraineur intérimaire Pascal Bosschaart.



La tâche sera sans doute encore plus ardue face à l’Inter qui mène la danse en Série A. Orphelins de leur serial buteur Santiago Gimenez, parti cet hiver à l’AC Milan, les Rotterdamois vont devoir trouver la clé pour transpercer la défense italienne qui n’a encaissé … qu’un seul but en Ligue des champions cette saison.





Programme de ce mercredi 5 mars 2025



Mercredi:



(17h45) Feyenoord Rotterdam (NED) - Inter Milan (ITA)



(20h00) Paris SG (FRA) - Liverpool (ENG)



Bayern Munich (GER) - Bayer Leverkusen (GER)



Benfica Lisbonne (POR) - FC Barcelone (ESP)





Mardi:



Club Bruges (BEL) - Aston Villa (ENG) 1-3



Real Madrid (ESP) - Atlético Madrid (ESP) 2-1



PSV Eindhoven (NED) - Arsenal (ENG) 1-7



Dortmund (GER) - Lille (FRA) 1-1







