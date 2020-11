Ligue des champions: Édouard Mendy et Chelsea éliminent Rennes

Il n'y a pas eu d'exploit mardi soir au Roazhon Park. Mal en point en Championnat et en Europe, Rennes a perdu (1-2) à domicile face à Chelsea et ne peut désormais plus se qualifier pour le prochain tour de Ligue des champions, alors qu'il lui reste deux rencontres à jouer dans le groupe E. Les Bretons n'ont pris qu'un point en quatre matches. Avec 10 points, les Blues, eux, sont d'ores et déjà assurés de voir les huitièmes de finale grâce à cette sixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.



Rennes pensait pourtant avoir arraché le nul quand Serhou Guirassy a marqué de la tête sur corner (85e), répondant à l'ouverture du score de Callum Hudson-Odoi (22e). Mais c'était sans compter sur Olivier Giroud, à nouveau buteur après être entré en jeu avec Chelsea, lui aussi de la tête (90e+1). Si Chelsea a eu deux occasions nettes en première période par Timo Werner (4e) et Mason Mount (29e), les Bretons pourront avoir des regrets : ils ont eu plusieurs situations favorables mal négociées (40e) ou repoussées par le gardien londonien Edouard Mendy (73e, 74e).



Avec L’Equipe