Ligue des champions : Jude Bellingham – Phil Foden, duel au sommet entre deux symboles du renouveau du football anglais

Opposés en quart de finale de Ligue des champions ce mardi (19 heures GMT) avec le Real Madrid et Manchester City, Jude Bellingham et Phil Foden font partis des meilleurs joueurs d’Europe cette saison. Des exemples de la nouvelle force du vivier anglais.



La traversée du désert du football anglais est terminée. Sur la scène européenne déjà, les clubs d’outre-manche ont remporté autant de Ligue des champions depuis 2019 que depuis le début du XXIe siècle. Mais outre les résultats, c’est le vivier de joueurs qui impressionne. Longtemps esseulé en son royaume, le roi Harry Kane a vu la jeunesse débarquée et a désormais de sérieux vassaux à ses côtés. Palmer, Rice, Saka, Grealish, Watkins… le talent ne manque pas.



Ce mardi soir (19 heures GMT) à Madrid, ce sont les deux diamants anglais les plus brillants qui s’apprêtent à se rencontrer. Tous deux hauteurs d’une saison de haute volée, Jude Bellingham et Phil Foden régalent match après match après avoir suivi deux parcours bien différents. L’un a choisi de patienter. L’autre, plus pressé, a choisi l’exil.



Enfin la confirmation

Couvé depuis ses premiers pas en professionnel en 2017 et considéré comme le joueur « le plus talentueux qu’il ait vu de sa vie » par Pep Guardiola, Phil Foden a suivi une trajectoire linéaire jusqu’à enfin aujourd’hui donner pleine mesure de son talent après avoir eu du mal à confirmer.



En l’absence de Kevin de Bruyne et d’Erling Haaland pendant de longues semaines cette saison, le milieu offensif de 23 ans a pris les choses en main et haussé ses standards. Auteur de 21 buts et 10 passes décisives cette saison, c’est le deuxième jour le plus décisif des champions d’Europe en titre, derrière l’inévitable Erling Haaland. Très fin techniquement, il incarne le renouveau de la formation des jeunes anglais.



Mais chez les Britanniques le milieu box to box existe encore et il s’appelle Jude Bellingham. Transféré après trois saisons passées du côté du Borussia Dortmund vers le Real Madrid l’été dernier pour un montant de 120 millions d’euros, le milieu de 20 ans a déjà posé son empreinte sur la Maison Blanche. Lui aussi décisif à 30 reprises (20 buts, 10 passes décisives), Bellingham impressionne.



Adaptation réussie

Au sein d’une équipe madrilène sans avant-centre, ses projections vers l’avant lui offrent de l’espace et de la liberté. Il ne lui en fallait pas plus pour se rendre indispensable et marquer les esprits. Invaincu depuis le 24 septembre contre l’Atlético (3-1), le Real Madrid a trouvé en Jude Bellingham un joueur à l’ADN madrilène. Régulièrement décisif dans les moments importants comme contre le Barça en octobre (doublé et victoire 2-1) ou contre Leipzig (passeur sur le but décisif) en 8e de finale, il s’est imposé comme le danger numéro 1 des Merengues.



Rarement un anglais, que l’on sait souvent très attaché à leur championnat domestique, ne se sera aussi bien acclimaté à un nouveau championnat. Même David Beckham lors de son passage au Real Madrid (2003-2007). Une réussite reconnue par Phil Foden qui souligne sa précocité : « Jude a un talent tellement spécial. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi jeune et aussi développé si tôt. Quand j’ai vu Jude, j’ai tout de suite su que c’était un joueur complet. »



Du respect donc entre les deux talents qui se croiseront pour la deuxième fois de leur carrière après une confrontation entre Dortmund et Manchester City l’an dernier. Forcément observée de l’autre côté de la manche, la confrontation entre les deux talents devrait mettre l’eau à la bouche des supporters des Three Lions à quelques semaines du début de l’Euro 2024. Pour eux, le mirage d’un titre ne semble plus très loin.



Avec Sudouest.fr