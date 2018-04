Ligue des champions : La presse catalane ne digère toujours pas l'élimination de la Juventus

La fin de match houleuse et très tendue au Bernabeu mercredi soir n'est pas prête d'être mise de côté, surtout en Catalogne. La décision de l'arbitre anglais, Michael Oliver, d'accorder un penalty au Real Madrid à la 93 minute et d'expluser Gianluigi Buffon, est loin d'avoir été appréciée à Barcelone.



Transformé par Cristiano Ronaldo ce but a permis aux 'Merengue' de revenir à 3-1 et donc de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions. Avant, la Juventus était parvenue à refaire son retard du match aller en revenant à 3-3, un bel exploit qui malheureusement n'a pas permis à la 'Vieille Dame' de sortir le double tenant du titre.



La polémique déjà très vive au lendemain de la rencontre se poursuit donc avec cette une du quotidien 'Sport' qui déclare en gros "Indignation mondiale", en citant au passage quelques anciens joueurs comme Chilavert, Lineker et Batistuta qui ont estimé que la Juventus avait été désavantagée par l'arbitrage.

Source: Besoccer