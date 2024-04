Ligue des champions : Le Real Madrid et Manchester City dos à dos au terme d'un quart de finale fou

Le Real Madrid et Manchester City se sont neutralisés, ce mardi 9 avril au stade Santiago Bernabeu, en quart de finale aller de Ligue des champions (3-3). Au terme d'un match complètement fou.



Vivement mercredi prochain ! Le Real Madrid et Manchester City ont offert un spectacle grandiose, ce mardi 9 avril au stade Santiago Bernabeu, un quart de finale aller de Ligue des champions à six buts sans vainqueur (3-3) qui laisse le suspense intact avant le retour, dans huit jours en Angleterre.



Les Skyblues ont frappé d'entrée, ce mardi : après deux minutes de jeu, Bernardo Silva a trompé Andriy Lunin d'un coup franc lointain plein de malice (0-1, 2'). Une joie de courte durée puisque les Madrilènes ont tout renversé en deux minutes, avec de la réussite.



D'abord sur une frappe contrée d'Eduardo Camavinga, déviée dans son propre but par Ruben Dias (1-1, 12'), puis grâce à Rodrygo, dont l'intérieur du pied dans la surface a été contré par Manuel Akanji avant de filer tout doucement dans le but d'Ortega (2-1, 14').



Scénario inverse peu après l'heure de jeu quand, sur deux frappes sublimes à l'entrée de la surface, Phil Foden (2-2, 66') puis Josko Gvardiol (2-3, 71') ont égalisé puis redonné l'avantage à Manchester City. Federico Valverde a finalement privé les Anglais de la victoire, d'une reprise de volée aussi pure que somptueuse (3-3, 79').



Tout reste à jouer avant le match retour, mercredi 17 avril, qui décernera un ticket pour le dernier carré et une confrontation aller-retour face au vainqueur d'Arsenal - Bayern Munich, deux équipes qui ne sont elles non plus pas parvenues à se départager ce soir.





Programme des quarts de finale aller





Mardi 9 avril



Real Madrid – Manchester City 3-3

Arsenal – Bayern Munich 2-2



Mercredi 10 avril



19h00 : Paris Saint-Germain – FC Barcelone

19h00 : Atlético Madrid – Borussia Dortmund