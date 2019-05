Ligue des champions : Le défi de Sadio Mané à Mohamed Salah

Ce samedi 1er juin 2019, Liverpool affronte Tottenham pour la finale de la ligue des champions au Wanda Métroplitano de Madrid. Après avoir terminé à la tête des meilleurs buteurs de la Premier League, Sadio Mané et Liverpool se défient en vue de cette finale tant attendue. « J’ai dit à Mo Salah s’il marquait un but en finale de la Ligue des Champions, il m’emmènera à Al Azhar (mosquée) en Egypte et si je marque, je lui offrirai un lion », a révélé Sadio Mané sur telefoot.