Ligue des champions: Les affiches des barrages connues

26 clubs sur 32 sont connus pour la prochaine Ligue des Champions, dont 3 équipes françaises que sont Paris, Marseille et Rennes, exempté de barrage grâce à la victoire de Séville en Europa League. Il reste donc 6 places pour la phase de poules, à obtenir grâce à un tournoi de qualification, terminé par un match barrage. D'ailleurs, le tirage au sort de ces affiches a été effectué ce mardi, alors qu'il reste encore le 3e tour de qualification à jouer.



Et le tirage a donné quelques petites affiches alléchantes, à l'image de la potentielle rencontre entre Krasnodar et Benfica, les Portugais devant encore passer les Grecs du PAOK. Contrairement aux premiers tours, les barrages se disputeront sur un schéma plus conventionnel quand il s'agit de parler de Champion's League. Des matchs aller-retour seront ainsi organisés les 22 et 23 puis 29 et 30 septembre.



Le programme des barrages :



Slavia Praha (CZE) - Midtjylland (DEN) / Young Boys de Berne (SUI)



Maccabi Tel-Aviv (ISR) / Dinamo Brest (BLR) - Salzburg (AUT)



Olympiacos (GRE) - Omonia (CYP) / Étoile Rouge de Belgrade (SRB)



Qarabağ (AZE) / Molde (NOR) - Ferencváros (HUN) / GNK Dinamo (CRO)



Krasnodar (RUS) - PAOK (GRE) / Benfica (POR)



La Gantoise (BEL) / Rapid Wien (AUT) - Dynamo Kiev (UKR) / AZ Alkmaar (NED)