Ligue des champions PSG vs Leipzig: Le possible onze de départ de Paris- Gueye encore absent

Le PSG se déplace à Leipzig, mercredi (21h sur RMC Sport 1) en Ligue des champions,

. A

, connue depuis la semaine dernière, se sont ajoutées celles de Kylian Mbappé et Mauro Icardi, dont le retour était espéré cette semaine. Soit trois membres des "Quatre Fantastiques", surnom éphémère de la saison dernière. Seul Angel Di Maria sera sur pied pour cette rencontre où il devrait évoluer sur le côté gauche ou droit d'une attaque à trois.

Les possibilités de Thomas Tuchel sont restreintes et dessinent assez facilement les contours du trio offensif attendu dans en Allemagne. Le 4-3-3, système privilégié depuis le début de la saison, tient la corde, d'autant plus en l'absence des stars offensives. Ainsi, Moise Kean, auteur de quatre buts en cinq matchs dont un doublé contre Basaksehir (2-0), devrait occuper la pointe de l'attaque. Di Maria, donc, et Sarabia, sur l'autre côté devraient l'épauler.



Paredes au milieu, Danilo reconduit en défense

Au milieu de terrain, le retour de Leandro Paredes offre un peu plus de marge à Tuchel. L'Argentin pourrait former le trio de l'entrejeu avec Marquinhos et Ander Herrera. Tout dépendra de l'état de forme de Paredes qui n'a plus joué depuis deux semaines. Rafinha, plus créatif, pourrait lui être préféré.



En défense, Alessandro Florenzi, préservé à Nantes (3-0), fera son retour dans le couloir droit alors que Layvin Kurzawa occupera le côté gauche. Utilisé en charnière centrale lors des trois derniers matchs, Danilo Pereira est de nouveau attendu à ce poste à moins que Tuchel ne change d'avis sur le Portugais, initialement recruté pour renforcer l'entrejeu. Mais cela semble peu probable de la part du technicien allemand, inflexible sur l'utilisation du joueur prêté par Porto. S'il est reconduit en défense, il sera associé à Presnel Kimpembe.



Le onze possible du PSG à Leipzig:



Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos, Paredes (ou Rafinha), Herrera - Di Maria, Kean, Sarabia

