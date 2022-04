Ligue des champions: Sadio Mané veut détrôner Cristiano Ronaldo

Alors que les noms des français Karim Benzema et Killian Mbappé sont de plus en plus cités comme favoris pour le prochain ballon d’Or France Football, Sadio Mané dispose de solides arguments pour se mêler à la lutte.



Buteur face à Manchester City (2-2), dimanche dernier, jour de ses 30 ans, l’international sénégalais a permis à Liverpool de rester toujours en course pour le titre de champion d’Angleterre que les Reds rêvent de remporter pour la deuxième fois en l’espace de trois ans.



Mais avant de parler d’un possible sacre en Premier League, Sadio Mané et les Reds veulent reconquérir l’Europe et la Ligue des champions. Cela passe par une qualification en demi-finales, ce soir face à Benfica. Vainqueurs à l’aller (3-1), les hommes de Jürgen Klopp veulent terminer le travail à domicile.



Pour ce faire, le technicien allemand pourra toujours compter sur son attaquant sénégalais, qui brille souvent face aux clubs portugais. Buteur à cinq reprises face à Porto dans le passé, le n°10 des Reds a perpétué cette tradition en marquant à Lisbonne contre Benfica, il y a une semaine.



Des réalisations qui ont permis à l’attaquant sénégalais d’entrer un peu plus dans l’histoire de Liverpool. Avec son 22ème but en Ligue des champions, Sadio Mané dépasse la légende Steven Gerrard et devient le 2ème meilleur buteur des Reds, derrière Mo Salah (34), rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Prochain défi pour le « Lion » : passer devant Cristiano Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de la phase à élimination directe de la Ligue des champions depuis 2017-2018. A, Lisbonne, il y a une semaine, Mané avait égalé le Portugais (13 buts).