Ligue des champions africaine: La finale Zamalek-Al Ahly se joue ce vendredi huis clos

En raison de la situation actuelle causée par la pandémie COVID-19, la Confédération africaine de football (Caf) et Fédération égyptienne de football (EFA) ont confirmé dans un communiqué conjoint que leur priorité absolue était d’assurer la sécurité des familles du football égyptiennes et africaines. Par conséquent, il a été décidé d’organiser la finale de la Ligue des champions entre le Zamalek et Al Ahly à huis clos, ce vendredi 27 novembre 2020 au Stade International du Caire, indique le communiqué



Alors que des rumeurs affirmaient ces derniers jours qu’un public en nombre limité allait être autorisé. Une vraie déception pour les supporters mais une décision sage au vu de la situation sanitaire.