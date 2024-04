Ligue des champions : l'heure de l'examen pour les ados du Barça

Nouveaux visages d'un Barça rajeuni, les pépites du centre de formation Lamine Yamal, 16 ans, et Pau Cubarsi, 17 ans, porteront les espoirs de Barcelone sur la pelouse du Paris SG en quart aller de Ligue des champions mercredi (19h00 GMT) pour confirmer leur spectaculaire éclosion.



Les deux adolescents sont les symboles d'un Barça revigoré et qui a totalement relancé sa saison depuis l'annonce du départ de son entraîneur Xavi Hernandez en juin prochain, à la suite d'une série de mauvais résultats fin janvier.



Pau Cubarsi, lancé par Xavi la veille de ses 17 ans contre le Betis Séville, est le dernier venu d'une nouvelle génération dorée formée à la Masia ayant parfaitement comblé les lacunes d'un effectif décimé par les blessures.



Le défenseur central espagnol, appelé en sélection après seulement une douzaine de matches disputés en pro, a apporté la stabilité et la sérénité qui manquait à une défense catalane bien trop fébrile.

"J'ai senti que Pau Cubarsi était prêt", avait déclaré le coach catalan après l'avoir titularisé contre le Betis.



"Quand il a le ballon, mon rythme cardiaque ne s'accélère pas. C'est la meilleure qualité de Cubarsi, un gamin de 17 ans qui est tranquille lorsqu'il a le ballon et qui, lorsqu'il doit jouer direct, le fait avec intelligence. Il est merveilleux", a-t-il lancé après la performance remarquée du jeune défenseur face à Naples au tour précédent de Ligue des champions.



- Lamine Yamal, danger N.1 -

Du haut de ses 16 ans, Lamine Yamal porte le club catalan sur ses épaules pourtant encore frêles, en remplissant, lui, le rôle de catalyseur qu'occupait Ousmane Dembélé jusqu'à son départ au PSG l'été dernier.



Le gaucher bat tous les records de précocité à sa portée et est devenu incontournable au Barça et en sélection, avec déjà 46 rencontres disputées toutes compétitions confondues, pour huit buts et sept passes décisives. Jusqu'à être comparé avec l'idole Lionel Messi, pour sa tendance à rentrer sur son pied gauche pour enrouler depuis son aile droite.



Etincelant avec la Roja contre le Brésil (3-3) fin mars, Yamal a de nouveau brillé lors d'un grand rendez-vous, et peut-être donné un aperçu de ce qui attend le PSG, en martyrisant le défenseur brésilien Lucas Beraldo, en difficulté face à ses dribbles déroutants.



"C’est mon premier quart de finale et c’est un rêve de pouvoir le jouer. Nous devons jouer notre jeu et les dominer. Toutes les équipes ont désormais les mêmes possibilités. Il faut battre le PSG et puis en demi-finale, tout peut arriver" a déclaré à Mundo Deportivo le jeune ailier, pariant qu'il serait l'unique buteur de la rencontre au Parc.



- Le défi de Koundé -



Pour que son souhait se réalise, le Barça devra garder sa cage inviolée, ce qu'il est parvenu à faire lors de ses cinq dernières rencontres de Liga. Mais pas en Ligue des champions, où Naples a fait trembler les Catalans jusqu'au bout.



Lors de cette partie, le Français Jules Koundé avait parfaitement contenu le phénomène géorgien Khvicha Kvaratskhelia, démontrant ses progrès au poste de latéral droit, qu'il devrait encore occuper mercredi.

Sa mission sera d'un tout autre calibre face à Kylian Mbappé, inarrêtable quand il est dans un grand soir, comme à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad (doublé pour une victoire 2-1) en huitième de finale.



L'ancien Bordelais devrait heureusement pouvoir compter sur l'aide du robuste Ronald Araujo dans cette tâche, tandis que Cubarsi et Christensen seront chargés de stopper Ousmane Dembélé.

"C'est le moment de rêver et de montrer qu'on peut rivaliser avec l'une des meilleures équipes d'Europe", a déclaré Xavi après le tirage au sort.



"Le sentiment, c'est que nous sommes un Barça jeune, mais avec beaucoup de talent. (...) Peut-être que le PSG a plus d'expérience mais nous avons l'envie et l'enthousiasme de nous battre pour la qualification", a assuré le technicien catalan.



Le FC Barcelone, qui souhaitait en début de saison retrouver son statut de grand d'Europe, devra pour cela aller chercher un résultat sur la pelouse du Parc des Princes, pour confirmer son rebond après sa crise de janvier.





Programme des quarts de finale aller





Mercredi 10 avril

19h00 : Paris Saint-Germain – FC Barcelone

19h00 : Atlético Madrid – Borussia Dortmund



Mardi 9 avril



Real Madrid – Manchester City 3-3

Arsenal – Bayern Munich 2-2





Avec AFP