Ligue des champions: voici les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale et les 8 relégués en Europa League

Avec la qualification de l'Olympique Lyonnais face au Shakhtar Donetsk (1-1) ce mercredi, on connaît désormais les 16 qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.



A l'image de l'Atletico Madrid, de Liverpool, ou encore de Manchester United, on retrouvera du beau monde dans le 2e chapeau. Rendez-vous dès lundi prochain à 12h pour le tirage au sort.



Les équipes qualifiées en tant que premier : PARIS SAINT-GERMAIN, FC Barcelone, Borussia Dortmund, FC Porto, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Juventus Turin.



Les équipes qualifiées en tant que deuxième : Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, AS Roma, LYON, Ajax Amsterdam, Manchester United.



Les équipes reversées en Ligue Europa : Club Bruges, Inter Milan, Naples, Galatasaray, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Valence.