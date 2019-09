LigueDesChampions - Le PSG corrige le Réal au Parc, Gana Gueye met tout le monde d’accord

Paris est désormais trop habitué aux désillusions pour céder à un quelconque emballement. Mais sa victoire ce mercredi contre le Real Madrid, pour son entrée en lice en Ligue des champions (3-0), prouve que l'équipe de Thomas Tuchel est dans les temps concernant ses objectifs élevés. Alors que les Parisiens n'avaient pas encore été transcendants en Ligue 1, ils ont sorti leur meilleur match de la saison au Parc des Princes. Certes, ce n'était pas un Real Madrid fabuleux en face, mais le PSG a su afficher une cohérence tactique sur laquelle il doit s'appuyer pour la suite. En espérant revoir un Angel Di Maria aussi inspiré.



Si Paris a profité des largesses de la défense madrilène, c'est au milieu qu'il a gagné le match, avec un homme clé : Idrissa Gueye. Avec Marquinhos positionné en pure sentinelle derrière lui, l'international sénégalais s'est démené en relayeur. Il avait déjà avalé quatre kilomètres à la pause, avec une agressivité rare. Offensivement, il a percuté côté droit à de nombreuses reprises, fournissant notamment trois passes clés en première période, dont la transmission décisive sur le deuxième but de Di Maria (33e).



Il fut proche de créer une autre réalisation, en enchaînant une récupération haute et une ouverture vers Verratti qui n'a pas profité à Di Maria (61e), mais ne s'est pas vexé pour autant. La recrue estivale a continué à martyriser Casemiro et consorts par ses projections, apportant du liant, du muscle et des idées. A côté de lui, Verratti et Marquinhos ont également été tranchants.



Avec L’Equipe