Limitation des mandats espace Cedeao, commission d'enquête sur les événements de mars: Oumar Gueye fait la sourde oreille face à la presse

La 11éme édition du "Gouvernement face à la presse" s'est tenue ce jeudi. Lors de cette rencontre, le porte parole du Gouvernement Oumar Gueye a été interpellé sur la réserve émise par le Sénégal, concernant la limitation des mandats à deux dans l'espace Cedeao et la non modification de la Constitution à six mois des élections.



Mais, le ministre a tout simplement fait la sourde oreille sur la question. Interpellé à nouveau, le porte-parole du Gouvernement prend le soin de passer à la langue nationale sur d'autres questions en promettant d'y revenir après. Mais rien. les journalistes sont rentrés sans entendre une seule réponse de sa part à ce sujet.



Autre préoccupation non prise en compte par Oumar Gueye, c'est la commission d’enquête « indépendante et impartiale » que lui même avait annoncé après les manifestations qui ont secoué le pays en mars 2021.



En effet, il avait annoncé en début avril face à la presse que le gouvernement, lors de la présentation du bilan des événements sur un mémorandum de 24 pages va mettre en place une commission d'enquête. D'ailleurs, dans son mémorandum de 24 pages, le ministre avait fait état de 3 morts durant les violents heurts qui ont éclaté dans le sillage de l’affaire judiciaire impliquant Ousmane Sonko, l’opposant accusé de viol par une masseuse.

Les autorités assuraient que justice serait faite.



Trois mois après cette affirmation, toujours aucune commission d'enquête n'a été montée. A moins qu'elle ne soit fictive. Le ministre Oumar Gueye a fui le débat.