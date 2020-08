Lionel Messi terrorise déjà la Bavière, la Ligue des Champions plus que jamais en danger

Messi, le cauchemar du Bayern Munich



À Barcelone, la presse catalane lance déjà le quart de finale face au Bayern ! Forcément, c'est Lionel Messi qui fait la couverture du Mundo Deportivo. «L'Argentin est le cauchemar du Bayern Munich», titre carrément le quotidien. Leo, qui sera remis de son coup reçu samedi soir contre Naples, pourra jouer vendredi. «Le numéro 10 blaugrana est la bête noire du prochain rival du Barça en Ligue des champions». Messi a laissé un goût amer aux Bavarois avec un doublé en 2009 et un autre en 2015. Sauf que le Bayern est lui en pleine forme en cette fin de saison, c'est d'ailleurs 26 victoires et 1 match nul depuis décembre. Ce qui promet un duel très intéressant. Le journal Sport estime de son côté que «Messi est le facteur X »! Le sextuple Ballon d'Or est en grande forme et grâce à lui le Barça se voit capable de se battre pour le titre final. Messi va d'ailleurs devenir le joueur qui a disputé le plus de quarts de finale de la Ligue des Champions et il est aussi le meilleur buteur à ce stade de la compétition. Le journal Kicker se penche lui sur le duel au sommet entre les deux gardiens allemands : Marc André Ter Stegen et Manuel Neuer ! Et ce sera «un duel de géants», titre le bi-hebdomadaire et c'est toute l'Allemagne qui en salive d'avance !



L'Atlético fait trembler la Ligue des champions

l'Atlético de Madrid fait trembler le Final 8 de la Ligue des champions depuis hier soir ! Le club madrilène a annoncé que deux cas de Covid-19 coronavirus ont été détectés positifs au sein du club. Et ce format de la Champions League est «sur un fil» titre Marca. Et le journal est affirmatif ce sont des joueurs qui sont positifs. «Ils sont isolés dans leurs maisons et toute l'équipe doit répéter les tests. La délégation des colchoneros devait se rendre à Lisbonne aujourd'hui. Le club s'est mis à la disposition de l'UEFA et attend des instructions.» Pour le journal AS, «le virus atteint la Ligue des Champions» ! Et si d'autres cas sont révélés, cela pourrait peser lourd et remettre en cause la participation de l'Atlético au Final 8 de Lisbonne. L'UEFA a donné les démarches à suivre, le club est pour le moment dans l'attente !



Les grandes ambitions de l'Inter en Europa League

En Italie, Antonio Conte prévient ses troupes pour le quart de finale de la Ligue Europa face au Bayern Leverkusen ! Pour le Corriere dello Sport, L'entraîneur italien voit plus loin que le match face au club allemand : «Allons jusqu'au bout» dans cette compétition a-t-il déclaré. L'ancien sélectionneur de l'Italie veut remporter un titre cette saison après la belle deuxième place obtenue à un point de la Juve en Serie A. Pour Tuttosport, c'est une «soirée pour l'Inter» et il va falloir saisir sa chance !



