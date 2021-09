Liste des Bleus: Olivier Giroud encore absent, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez de retour

Les listes se suivent et se ressemblent pour Olivier Giroud. Comme ce fut le cas en septembre, l'attaquant de l'AC Milan (35 ans, 110 sélections) n'a pas été appelé par Didier Deschamps ce jeudi pour les prochains matches des Bleus, le Final 4 de la Ligue des nations programmé la semaine prochaine, du mercredi 6 au dimanche 10 octobre, en Italie.



Les Français joueront contre la Belgique jeudi prochain (20h45) au Juventus Stadium de Turin. La finale et le match pour la troisième place sont prévus dimanche, respectivement à Milan (20h45) et à Turin (15 heures). Giroud n'aura donc pas l'occasion de se rapprocher du record de 51 buts de Thierry Henry en équipe de France, lui qui en est à 46. Il a également décidé de se passer de Steve Mandanda, devenu remplaçant à Marseille.



En revanche, les défenseurs du Bayern Munich Benjamin Pavard et Lucas Hernandez effectuent leur retour dans le groupe des vingt-trois joueurs. Ils étaient blessés en septembre. Lucas retrouvera son frère Theo à Clairefontaine.



La liste des vingt-trois Bleus



Gardiens :

Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux)



Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ANG), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphaël Varane (Manchester United/ANG)



Milieux :

Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ANG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma/ITA)



Attaquants :

Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/ALL), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ANG), Kylian Mbappé (PSG).