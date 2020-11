Liste des nominés joueur du siècle: Quel mépris pour les Africains !

Oubli ou mépris? Sinon, comment expliquer que l’Association européenne des agents (Efaa) zappe les deux Africains qui ont le plus marqué l’histoire du foot européen? Pour désigner le «Joueur du siècle», l’organisation a blacklisté Didier Drogba et Samuel Eto’o, deux des plus grandes légendes vivantes du foot africain. Incompréhensible au vu du poids de l’Ivoirien et du Camerounais dans l’histoire du foot.



Salah, seul Africain de la liste

C’est d’autant moins compréhensible que figure sur la liste Mohamed Salah, seul Africain parmi les 28 sélectionnés. Un choix qui interroge sur la pertinence de cette liste à polémique. L’Égyptien reste certes l’une des stars qui font le plus briller le drapeau continental en Europe depuis quelques années. Mais sans vouloir contester sa nomination, il est encore loin de l’œuvre de ses illustres aînés. Didier et Samuel sont à un niveau supérieur.



L’histoire du foot au 21ème siècle ne saurait donc être contée en citant Salah et en jetant Drogba et Eto’o au rebut. Un blasphème! Une injustice de plus qui confirme le mépris des organismes occidentaux pour le sportif africain. C’est encore plus flagrant en voyant sur la liste un certain Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 n’a pourtant passé que 5 ans au haut niveau. Un peu choquant quand même. Disons-le sans détour: Mbappé est un excellent joueur. Mais le prodige français est loin d’avoir atteint la stature des deux légendes que sont Drogba et Eto’o.



Des choix qui interpellent

Sur quoi se fondent les agents européens pour établir leur liste? Certainement pas seulement sur le talent, le palmarès et le poids des élus dans l’histoire, sinon Drogba et Eto’o mangeraient à la table des Messi, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho et autres. Et puis, pourquoi «Joueur du siècle» alors qu’on n’a même traversé le quart du 21e siècle? Des choix qui interpellent à plus d’un titre sur les deals du foot business.



L’appellation même appelle à s’interroger sur la pertinence de cette distinction. Avec un titre dont le choix des concurrents est déjà biaisé par certaines absences, quelle autre surprise vont nous réserver l’Association européenne des clubs et l’Association européenne des agents au moment du verdict? Rendez-vous dans un petit mois, le 27 décembre, à la cérémonie des Globe Soccer Awards, aux Émirats arabes unis.



Avec Sportnewafrica