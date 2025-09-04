Litige entre Ecotra et Vacap : un immeuble de 6 milliards en cause

Un contentieux oppose la société Ecotra SA à la société Vacap SA, qui agit comme caution hypothécaire de la Compagnie Générale Immobilière SA. Ce différend a été porté devant la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de commerce. La société Ecotra de Abdoulaye Sylla, demande la vente d'un immeuble situé à Dakar, aux Almadies. L'immeuble, d'une superficie de 18 534 m², est enregistré sous le titre foncier n°135/NGA et a été saisi sur la société Vacap.



La mise à prix de l'immeuble est fixée à 6 388 570 797 FCFA, le même montant que celui de la caution. Si la vente est approuvée, elle représenterait une bouffée d'oxygène financière considérable pour Ecotra.

Selon le journal Les Échos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre prochain.